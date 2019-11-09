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Врач объяснил, к чему приводит самодиагностика в Интернете

Эксперт предупредил об опасности, связяанной с самостоятельным поиском диагноза.

Врач объяснил, к чему приводит самодиагностика в Интернете
Фото: Pixabay.com

Поисковые системы в Интернете давно заменили нам словари, консультации юристов и врачей. Но оказывается «гуглить» свои симптомы в Сети не так уже безобидно. Об этом рассказал доктор Роберт Мордкин.

По данным британского информационного агентства South West News Service из 2000 американцев 65% регулярно интересуются в Интернете, чем они могут быть больны.

«Самообразование — это отлично, но не в этом случае. Для установления диагноза необходима клиническая диагностика, сверить список своих симптомов со списком в Интернете — не информативно», — приводит слова врача Foxnews.

Эксперт предложил американцам задуматься, можно ли сравнить чтение околонаучной или лаже научной статьи о заболевании с неделями и месяцами поиска диагноза специалистом, который использует не только наблюдение за пациентом и опрос, но и анализы и аппаратную диагностику.

Кроме того, по мнению Мордкина, самодиагностика может привести к неврозам. Человек может в силу отсутствия медицинского образования неправильно оценить свои симптомы, найти у себя несуществующие заболевания и впасть в тревожное состояние. А его, в свою очередь, придется уже лечить в больнице.

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Врач объяснил, к чему приводит самодиагностика в Интернете
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