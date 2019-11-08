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Самокритичный Меладзе: на шоу «Голос» Константин раскрыл свой физиологический изъян

Продюсер объяснил, почему никогда не встает во время обсуждения участников проекта.

Самокритичный Меладзе: на шоу «Голос» Константин раскрыл свой физиологический изъян
Константин Меладзе. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Одна из юных участниц слепых прослушиваний шоу «Голос» выбрала для исполнения песню «Чистые пруды». Этим конкурсантка очень удивила Сергея Шнурова. Узнав, что Айгуль 18 лет, он заметил, что люди этого возраста не должны знать и исполнять такие песни. Валерий Сюткин же отметил, что девушка спела очень хорошо, но в проекте необходимо «великолепно». 

Айгуль Валиулина
Айгуль Валиулина. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

Когда очередь высказаться дошла до Меладзе, Сюткин предложил ему встать — так же, как это делает он сам. Однако Константин отказался, сказав, что посидит. «Когда я встаю, у меня пузо видно», — признался, рассмешив всю аудиторию. 

Продюсер признался: он пожалел, что не повернулся, потому что участница «потрясающе выглядит». Он заметил, что участница спела наивно, а нужно было «довести человека до слез», чего не произошло. 

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Тэги:

Валерий СюткинГолос-8Константин МеладзеПервый каналПолина ГагаринаСергей Шнуровслепые прослушивания
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Самокритичный Меладзе: на шоу «Голос» Константин раскрыл свой физиологический изъян
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