НОВОСТИ

«Это реальная информация»: Вадим Верник подтвердил проблемы со здоровьем у брата

Несколько минут назад СМИ сообщили новости о том, что Игоря Верника прямо из театра на «скорой» отвезли в больницу.

«Это реальная информация»: Вадим Верник подтвердил проблемы со здоровьем у брата
Игорь Верник. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Новости о том, что Игоря Верника пришлось срочно госпитализировать, всколыхнули поклонников артиста. Как сообщали СМИ, актер пожаловался на острые боли и онемение ноги. В МХАТ им. Чехова, где служит Верник, приехали врачи, оказали первую помощь и приняли решение о госпитализации.

Брат Игоря Верника Вадим, однако, поспешил успокоить, заявив, что все в порядке. Он подчеркнул, что решил ответить только на звонок Teleprogramma.pro. 

Игорь и Вадим Верники
Игорь и Вадим Верники. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

«У Игоря обострение остеохондроза. Его привезли в Боткинскую, сделали обследование, сделали укол и отпустили домой. Оснований для госпитализации нет. Другой информации нет, это реальная информация», — заявил Вадим Верник. 

Он также отметил, что «скорую» пришлось вызывать перед началом театрального действа. «Спектакль отменили по техническим причинам», — отметил брат Игоря Верника. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

болезньВадим ВерникгоспитализацияИгорь ВерникИгорь Верник здоровьеостеохондрозСкорая помощь
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это реальная информация»: Вадим Верник подтвердил проблемы со здоровьем у брата
Интересно?
Поделись с друзьями: