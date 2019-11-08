«Это реальная информация»: Вадим Верник подтвердил проблемы со здоровьем у брата

Несколько минут назад СМИ сообщили новости о том, что Игоря Верника прямо из театра на «скорой» отвезли в больницу.

Новости о том, что Игоря Верника пришлось срочно госпитализировать, всколыхнули поклонников артиста. Как сообщали СМИ, актер пожаловался на острые боли и онемение ноги. В МХАТ им. Чехова, где служит Верник, приехали врачи, оказали первую помощь и приняли решение о госпитализации.

Брат Игоря Верника Вадим, однако, поспешил успокоить, заявив, что все в порядке. Он подчеркнул, что решил ответить только на звонок Teleprogramma.pro.

«У Игоря обострение остеохондроза. Его привезли в Боткинскую, сделали обследование, сделали укол и отпустили домой. Оснований для госпитализации нет. Другой информации нет, это реальная информация», — заявил Вадим Верник.

Он также отметил, что «скорую» пришлось вызывать перед началом театрального действа. «Спектакль отменили по техническим причинам», — отметил брат Игоря Верника.