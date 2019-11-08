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«Голос» полон интриг: Меладзе обвинил Гагарину в кумовстве

Одна из участниц нового сезона шоу «Голос» оказалась однокурсницей певицы.

«Голос» полон интриг: Меладзе обвинил Гагарину в кумовстве
Полина Гагарина. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

На Первом канале продолжается 8 сезон проекта «Голос». Очередной участницей слепых прослушиваний стала Наталья Сидорцова. Она рассказала, что пела уже с детства — на иностранном языке, не понимая слов. Наталья призналась, что выдвинула родителям ультиматум: если они не разрешат ей поступать в музыкальное училище, она будет бойкотировать сочинение, нужное для поступления на журфак МГУ. Тогда ее мама дала согласие. 

Выпускница Музыкального училища им. Гнесиных исполнила песню на английском, сразу обратив на себя внимание всех наставников. Полина Гагарина и Константин Меладзе нажали на кнопки почти одновременно. Их примеру последовали и Сергей Шнуров и Валерий Сюткин. 

 

Выступление Натальи Сидорцовой
Выступление Натальи Сидорцовой. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

Однако следующий момент всех удивил. Полина Гагарина заявила, что готова представить участницу. «Это Наталья Сидорцова, потрясающая певица с феноменальным диапазоном, тембром, моя однокурсница. Та, которая писала за меня диктанты, потому что она слышала их сразу, а я не сразу», — рассказала певица.

Константин Меладзе обратился к Полине Гагариной со словами о том, что она напоминает ему Валерия Сюткина: «Половина Москвы училась в школе, в Школе-студии МХАТ, в одном дворе играли». Гагарина ответила на это, что ей действительно повезло: она много с кем училась. Меладзе попросил участницу обратить внимание на то, что он нажал на кнопку еще в тот момент, когда она распевалась. 

Константин Меладзе
Константин Меладзе. Фото: Первый канал. Скриншот шоу «Голос»

Разумеется, Полина предложила Наталье пойти в ее команду. «Это кумовство», — пошутил Меладзе. Тем не менее, конкурсантка выбрала именно его в качестве наставника.

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Тэги:

Валерий СюткинГолос-8Константин МеладзеПолина ГагаринаСергей Шнуровслепые прослушивания
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«Голос» полон интриг: Меладзе обвинил Гагарину в кумовстве
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