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«Не по-товарищески»: Ургант засмеял Малахова, раскрывшего зарплаты телеведущих

Шоумен пошутил над признаниями своего коллеги в программе Ксении Собчак.

«Не по-товарищески»: Ургант засмеял Малахова, раскрывшего зарплаты телеведущих
Иван Ургант не стал особо отрицать правдивость слов Малахова. Фото: globallookpress.com

Иван Ургант прямо во время своего вечернего шоу прокомментировал откровения Андрея Малахова о зарплатах на Первом канале. Напомним, в интервью Ксении Собчак популярный ведущий признался, что получал более 3 миллионов рублей в месяц, а его коллеги Познер и Ургант — еще больше.

Озвучив эту информацию зрителям, Иван начал шутить, что каждый день ездит на работу на автобусе, а в перерыв питается лапшой быстрого приготовления.

«Выбрал, конечно, две фамилии… — прокомментировал он слова Малахова. — Вот зачем Андрей взял и одной фразой лишил сна Дмитрия Нагиева? Вообще, если честно, мы все — коллеги, на самом деле дружим, и это как-то не по-товарищески. Мы же в хороших отношениях с Андреем. Ну мог просто сказать: «Я зарабатывал на Первом канале 3 миллиона, больше меня получал только Познер. Всё».

Завершил свое высказывание Иван шуткой про то, что теперь у Ксении Собчак не будет шоу на Первом.

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Тэги:

Андрей МалаховВечерний УргантЗарплата звездыИван УргантПервый канал
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«Не по-товарищески»: Ургант засмеял Малахова, раскрывшего зарплаты телеведущих
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