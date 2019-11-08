«Не по-товарищески»: Ургант засмеял Малахова, раскрывшего зарплаты телеведущих

Иван Ургант прямо во время своего вечернего шоу прокомментировал откровения Андрея Малахова о зарплатах на Первом канале. Напомним, в интервью Ксении Собчак популярный ведущий признался, что получал более 3 миллионов рублей в месяц, а его коллеги Познер и Ургант — еще больше.

Озвучив эту информацию зрителям, Иван начал шутить, что каждый день ездит на работу на автобусе, а в перерыв питается лапшой быстрого приготовления.

«Выбрал, конечно, две фамилии… — прокомментировал он слова Малахова. — Вот зачем Андрей взял и одной фразой лишил сна Дмитрия Нагиева? Вообще, если честно, мы все — коллеги, на самом деле дружим, и это как-то не по-товарищески. Мы же в хороших отношениях с Андреем. Ну мог просто сказать: «Я зарабатывал на Первом канале 3 миллиона, больше меня получал только Познер. Всё».

Завершил свое высказывание Иван шуткой про то, что теперь у Ксении Собчак не будет шоу на Первом.