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«Он трехногий»: Ляйсан Утяшева призналась, что устает от «ненасытности» Павла Воли

Гимнастка дала интервью Лауре Джугелии, в котором рассказала о том, что ее раздражает в известном супруге.

«Он трехногий»: Ляйсан Утяшева призналась, что устает от «ненасытности» Павла Воли
Ляйсан Утяшева. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Ляйсан Утяшева стала новым гостем шоу Лауры Джугелии на канале Peopletalk в YouTube. Помимо других тем, она подняла вопрос об интимной жизни с мужем Павлом Волей. На вопрос ведущей, есть ли что-то, что ее раздражает в супруге, Ляйсан ответила: «Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трехногий».

Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: Михаил Фролов/КП

Несмотря на то, что Утяшева предложила ограничиться этими подробностями, Джугелия решила продолжить тему и спросила гостью о ее собственных умениях в постели. Та предложила переадресовать вопрос ее супругу, которым ведущая воспользовалась. Павел Воля отшутился, сказав, что у него «никаких претензий к Лясе нет», и посоветовал «смотреть на краба и фантазировать». 

Утяшева также поспешила развеять слухи о том, что всех гимнасток «устраивают» замуж. Она привела несколько примеров, опровергающих это утверждение, включая собственный брак с Павлом Волей. 

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«Он трехногий»: Ляйсан Утяшева призналась, что устает от «ненасытности» Павла Воли
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