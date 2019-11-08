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Женщину сняли с рейса за то, что сын начал бить ее в самолете

Дама готова была вытерпеть удары своего сына-инвалида, а сотрудники авиакомпании - нет.

Женщину сняли с рейса за то, что сын начал бить ее в самолете
Мать и сына сняли с самолета из-за дебоша последнего. Фото: Mary Grace Catin/ZUMAPRESS.com

Необычный авиационный скандал в Америке: мать обвинила авиакомпанию в том, что та выгнала ее 21-летнего сына-аутиста с рейса за особую жестокость.

Женщина по имени Андреа Иавароне летела со своим сыном Никко во Флориду на самолете компании Swoop Airlines. Она заранее сообщила перевозчику, что ее взрослый отпрыск может вести себя, как маленький ребенок.

Чтобы не причинять неудобства никому из пассажиров, дама забронировала себе целый ряд кресел: сына посадила у окна, сама села в центре, а с краю устроилась ее подруга.

Однако вскоре после посадки Никко начал бить свою мать и кричать на нее. Экипаж приказал женщине покинуть самолет вместе с сыном. Все ее увещевания, что она много раз благополучно летала вместе с парнем, стюардессы пропускали мимо ушей. Доводы, что сын скоро успокоится и не причинит никому вреда тоже не подействовали.

Как сообщает The Sun, женщина долго спорила с авиакомпанией, чтобы вернуть деньги за несостоявшийся перелет и добилась своего. Однако это не помешало ей обвинить авиакомпанию в дискриминации пассажиров. Андреа опубликовала в Instagram видео со своим сыном и попросила подписчиков поделиться со всеми этой возмутительной историей.

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Тэги:

АвиапроисшествиеАмерикааутизмдебош в аэропортуинвалидперелет
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Женщину сняли с рейса за то, что сын начал бить ее в самолете
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