Золото-бриллианты: старушка заморозила свое наследство в холодильнике

После смерти женщины внуки нашли обледеневшую шкатулку с ювелирными изделиями на 100 тысяч фунтов.

Умершая в Англии пенсионерка оставила своим родным дорогой подарок в необычном месте. В морозилке старого холодильника женщины, рядом с куском мяса, ее наследники обнаружили коробочку с драгоценностями на общую стоимость в 100 тысяч фунтов стерлингов.

Как пишет Daily Mail, старушка копила эти богатства с 1960 года. А чтобы украшения 16-17 веков не сочли украденными, она сохранила квитанции об их покупке, которые выдавали солидные торговые дома в Лондоне.

Сразу после смерти бабушки внуки пригласили в ее деревенский дом антикваров, чтобы поискать среди старинных вещей что-нибудь ценное. Сам домишко оказался достаточно ветхим, мебель была в ужасном состоянии.

Поиски чего-либо стоящего в этом хламе могли оказаться бесплодными, а потом один из специалистов открыл морозильную камеру и обомлел: так вот где старушка хранила свое главное добро!

Было отмечено, что низкая температура не повлияла на качество изделий, а это золотые и серебряные кольца, браслеты, подвески, серьги и броши — всего 30 штук. Уже через несколько дней все эти украшения будут выставлены на аукцион.

Эх, всем бы иметь такую запасливую бабушку…