«Сейчас самые сложные дни»: Яна Гладких высказалась об операции новорожденного сына

Яна Гладких во второй раз стала мамой около месяца назад. Еще во время беременности стало известно, что у ребенка серьезное заболевание — порок сердца. Не дожидаясь родов, Яна отправилась в Германию. Немецкие врачи предположили, что болезнь у малыша развилась из-за простуды, которую Яна пережила во время беременности.

Вместе с благотворительным фондом актриса собрала необходимую сумму для лечения малыша — 4,5 миллиона рублей. Сейчас стало известно, что Степе сделали сложную операцию на сердце. Для этого пришлось ждать, пока ребенок наберет необходимый вес.

«Сейчас самые сложные дни, но мы верим, что все выровняется и будет хорошо! Спасибо большое», — написала актриса представителям благотворительного фонда.