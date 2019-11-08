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Английские почтальоны отчитались девочке о доставке ее письма в рай

6-летняя малышка послала открытку своему умершему отцу.

Английские почтальоны отчитались девочке о доставке ее письма в рай
Английская королевская почта доставила письмо на небеса. Фото: Wolfram Kastl/dpa

В Англии 6-летняя девочка написала письмо умершему отцу и получила отчет о доставке. Маленькая Холли Морган отправила папе поздравительную открытку на его 47-ой день рождения, несмотря на то, что мужчина скончался в прошлом году, и не осталась без ответа.

Как пишет Daily Mail, ветеран двух войн Найджел Морган умер в 2018 году от бронхиальной пневмонии. Несмотря на это печальное событие, его дочь Холли недавно написала папе письмо «на небеса», чтобы поздравить его там с днем рождения, который у мужчины был в октябре. На всякий случай, девочка указала на конверте обратный адрес (живет она в графстве Чешир), чтобы получить почтовое извещение о доставке отправления.

И эта квитанция действительно пришла. В ней было сказано, что письмо было доставлено «избегая звезд и других небесных тел на пути в рай». Малышка, конечно же, была в полном восторге от этой новости и заявила маме, что будет продолжать писать папе.

Супруга покойного рассказала журналистам, что девочка прекрасно понимает, что случилось с ее отцом, но ей гораздо легче от того, что она знает, что всегда может поделиться с папой своими мыслями и новостями. Вдова военного от души поблагодарила сотрудников английской королевской почты за такой трогательный жест.

Учись, Почта России…

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Английские почтальоны отчитались девочке о доставке ее письма в рай
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