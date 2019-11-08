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Миллион за носки: раритетная вещь Майкла Джексона будет выставлена на аукционе

Легендарные белые носки певец надевал лишь один раз, в 1983 году. Тогда он впервые исполнил «лунную походку».

Миллион за носки: раритетная вещь Майкла Джексона будет выставлена на аукционе
Майкл Джексон. Фото: GlobalLookPress

Белые носки Майкла Джексона планируют продать на аукционе 13 ноября. Организаторы установили начальную цену в один миллион долларов и не сомневаются, что фанаты короля поп-музыки не пожалеют таких денег.

Именно в этих носках, украшенных кристаллами, музыкант выступил в 1983 году на концерте, посвященном годовщине звукозаписывающей компании в Калифорнии. В рамках шоу Джексон впервые в истории исполнил свой самый знаменитый танец — «лунную походку». 

Впоследствии артист подарил носки своему менеджеру вместе с благодарственным письмом. Оно также уйдет с молотка. Как сообщают организаторы, носки находятся в отличном состоянии. 

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Миллион за носки: раритетная вещь Майкла Джексона будет выставлена на аукционе
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