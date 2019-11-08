Вау-эффект: москвичи смогут посмотреть мультфильмы Disney с живым оркестром

«Русалочку» и «Красавицу и Чудовище» покажут в филармонии в формате киноконцерта.

Московская консерватория опубликовала даты новых концертов, посвященных мультфильмам студии Disney. Мероприятия заявлены в формате киноконцертов. То есть на большом экране будут показаны сами картины, а музыка, написанная для них, прозвучит вживую.

Симфонический оркестр сыграет знакомые с детства композиции Алана Менкена синхронно с мультфильмом. Вокальные партии персонажей будут исполнены голосистыми звездами театра и кино.

больше по теме Disney подарит зрителям еще одну «цветную» Русалочку В 2019 году на канале ABC выйдет постановка с весьма толерантным набором актером.

В таком невероятном сочетании 30 ноября покажут «Красавицу и Чудовище», а 14 декабря – «Русалочку». Интересно должно быть и детям, и взрослым.

Ну а для тех, кому восточная анимация ближе западной, в той же филармонии пройдет концерт музыки из фильмов Хаяо Миядзаки.