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Вау-эффект: москвичи смогут посмотреть мультфильмы Disney с живым оркестром

«Русалочку» и «Красавицу и Чудовище» покажут в филармонии в формате киноконцерта.

Вау-эффект: москвичи смогут посмотреть мультфильмы Disney с живым оркестром
Русалочка. Фото: стоп-кадр из мультфильма 1989 года.

Московская консерватория опубликовала даты новых концертов, посвященных мультфильмам студии Disney. Мероприятия заявлены в формате киноконцертов. То есть на большом экране будут показаны сами картины, а музыка, написанная для них, прозвучит вживую.

Симфонический оркестр сыграет знакомые с детства композиции Алана Менкена синхронно с мультфильмом. Вокальные партии персонажей будут исполнены голосистыми звездами театра и кино.

В таком невероятном сочетании 30 ноября покажут «Красавицу и Чудовище», а 14 декабря – «Русалочку». Интересно должно быть и детям, и взрослым.

Ну а для тех, кому восточная анимация ближе западной, в той же филармонии пройдет концерт музыки из фильмов Хаяо Миядзаки.

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DisneyWalt DisneyКрасавица и чудовищеМосквамультфильм "Русалочка"принцессы DisneyРусалочкасимфонический оркестр
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Вау-эффект: москвичи смогут посмотреть мультфильмы Disney с живым оркестром
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