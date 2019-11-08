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Разлучница Гага и сладкая Кэти Перри: на Западе назвали лучшие клипы десятилетия

В основном в список экспертного портала BuzzFeed вошли видео поп-артистов.

Разлучница Гага и сладкая Кэти Перри: на Западе назвали лучшие клипы десятилетия
Katy Perry - California Gurls. Фото: стоп-кадр из клипа.

Популярный западный развлекательный портал BuzzFeed составил список 50 самых невероятных клипов последнего десятилетия (начиная в 2010 года). В зачет шло не только количество просмотров видео, но и то, что ролик показал нового и интересного.

На первой строчке оказались Леди Гага и Бейонсе с их хитом «Telephone». Клип выделили за модные наряды, способные сломать представление зрителя о прекрасном.

Вторая строчка — Кэти Перри и Снуп Догг с песней «California Gurls». Видео выделили за эстетику «сладкой принцессы», которую представила певица и ее синие волосы.

На третьем месте муж Ким Кардашян — рэпер Канье Уэст — и его композиция «Power». Ролик демонстрирует одну большую помпезную картину, схожую с полотнами мастеров эпохи Возрождения.

Другие попавшие в список клипы: Адель – «Rolling in the Deep», Gotye – «Somebody That I Used To Know», Рианна – «We Found Love», M.I.A. – «Bad Girls», Лана Дель Рей – «Ride».

Есть и работы рок-исполнителей, но их немного: Lorde — «Royals», Arctic Monkeys — «Do I Wanna Know?», Hozier — «Take Me To Church».

Российских клипов, конечно же, в списке нет. Но, если бы у нас был составлен такой перечень, какие бы видео вы в него добавили?

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Разлучница Гага и сладкая Кэти Перри: на Западе назвали лучшие клипы десятилетия
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