«Ты что, страх потеряла?!»: между участницами группы SEREBRO был большой конфликт

Во время откровенного интервью Борису Солдатову в YouTube-шоу «Антителек» бывшая участница группы SEREBRO Ирина Титова рассказала жуткую историю о скандальном споре с Ольгой Серябкиной.

«У меня с ней отношений никаких нет. Когда я пришла, Максим Саныч нас познакомил и дальше она начала погружаться в нашу работу, давать советы, как себя вести, как петь, и все в этом духе. Я изначально воспринимала ее как человека, который хочет от чистого сердца помочь нам продвинуться, стать лучше. Но это оказалось не совсем так. У меня с ней был конфликт, правда, он был высосан из пальца. Она была нашим менеджером, собрала нас и отчитывала за концерт в Белоруссии. Там действительно все было плохо, я ни с кем не спорила, но Оля немного иначе разговаривала. Она сказала, что среди нас троих артистка только одна и это Марианна (Марианна Кочурова. — Прим.ред.), а мы две ****. И тут я поняла, что дело пахнет жареным.

Она начала комментировать работу Лизы (Елизавета Корнилова. — Прим.ред.), сказав той, что она не умеет петь. На все возражения Ольга посоветовала ей заткнуться. Потом она переходит ко мне и говорит, что кроме ноготочков и шпагатов я в этой жизни ничего не умею. Я продолжала смотреть в сцену, но она сказала «А не ***** ли ты, глаза-то свои подними!». Я продолжала смотреть в стену, а она сказала, что если я не переведу на нее глаза, то встану и выйду ***** отсюда. Я перевела глаза, и она сказала: «Ты что, страх потеряла?! Слишком уверенная в себе стала? Встала и вышла ***** отсюда. Я вышла, хлопнув дверью.»