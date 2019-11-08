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«Ты что, страх потеряла?!»: между участницами группы SEREBRO был большой конфликт

Ольга Серябкина и Ирина Титова жутко поругались после одного из выступлений.

«Ты что, страх потеряла?!»: между участницами группы SEREBRO был большой конфликт
Ольга Серябкина. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Во время откровенного интервью Борису Солдатову в YouTube-шоу «Антителек» бывшая участница группы SEREBRO Ирина Титова рассказала жуткую историю о скандальном споре с Ольгой Серябкиной.

«У меня с ней отношений никаких нет. Когда я пришла, Максим Саныч нас познакомил и дальше она начала погружаться в нашу работу, давать советы, как себя вести, как петь, и все в этом духе. Я изначально воспринимала ее как человека, который хочет от чистого сердца помочь нам продвинуться, стать лучше. Но это оказалось не совсем так. У меня с ней был конфликт, правда, он был высосан из пальца. Она была нашим менеджером, собрала нас и отчитывала за концерт в Белоруссии. Там действительно все было плохо, я ни с кем не спорила, но Оля немного иначе разговаривала. Она сказала, что среди нас троих артистка только одна и это Марианна (Марианна Кочурова. — Прим.ред.), а мы две ****. И тут я поняла, что дело пахнет жареным.

Она начала комментировать работу Лизы (Елизавета Корнилова. — Прим.ред.), сказав той, что она не умеет петь. На все возражения Ольга посоветовала ей заткнуться. Потом она переходит ко мне и говорит, что кроме ноготочков и шпагатов я в этой жизни ничего не умею. Я продолжала смотреть в сцену, но она сказала «А не ***** ли ты, глаза-то свои подними!». Я продолжала смотреть в стену, а она сказала, что если я не переведу на нее глаза, то встану и выйду ***** отсюда. Я перевела глаза, и она сказала: «Ты что, страх потеряла?! Слишком уверенная в себе стала? Встала и вышла ***** отсюда. Я вышла, хлопнув дверью.»

Портал Teleprogramma.pro взял комментарий у продюсера Иосифа Пригожина, попросив высказаться на тему конфликтов в девичьих музыкальных группах, особенно если ими заведует тоже женщина.

«Может ли девушка быть продюсером женской группы? Да, может. Сегодня должность человека не принадлежит к гендерным особенностям. Мы не определяем человека в профессии по гендерному признаку. Сегодня у нас люди работают в разных отраслях: и женщины, и мужчины, поэтому нельзя конкретно сказать, что там так или иначе, пол не имеет значения. У нас есть женщина-продюсер — Яна Рудковская, разве это плохо? Если бы я был артистом, я бы с удовольствием выбрал женщину-продюсера».

Ирина Титова, Марианна Кочурова и Елизавета Корнилова
Ирина Титова, Марианна Кочурова и Елизавета Корнилова. Фото: Фролов Михаил / Архив «КП»
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Тэги:

Группа SEREBROИрина ТитоваМаксим ФадеевОльга Серябкина
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«Ты что, страх потеряла?!»: между участницами группы SEREBRO был большой конфликт
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