«Мне не нужен альфонс»: Милявская поделилась личным мнением о муже

Певица расставила все точки над «i» в отношениях с Дмитрием Ивановым, появившись в студии шоу «Секрет на миллион».

Лолита Милявская согласилась принять участие в съемках нового выпуска шоу «Секрет на миллион». В эфир программа выйдет в субботу, 9 ноября, в 21.00 по московскому времени. Украинская исполнительница расставила все точки над «i» в отношениях с Дмитрием Ивановым, откровенно побеседовав с Лерой Кудрявцевой.

В своей звездной колонке для Teleprogramma.pro возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова рассказала о том, какая причина побудила Лолиту разойтись с инструктором по сквошу. Ранее сообщалось, что именно Дмитрий подал на развод. По словам Леры, украинская певица не смогла закрыть глаза на измену возлюбленного. По некоторым данным, супруг Милявской закрутил роман с одной состоятельной женщиной, владелицей салона красоты. При этом Лолита настаивала, что Иванов жил на заработанные ею деньги.

«Я тебе не мама, я тебя не усыновляла, мне не нужен альфонс. И тут тебе не ночлежка», — обращалась к супругу певица.

Примечательно, что близкий друг украинской исполнительницы, 66-летний Аркадий Укупник, признался, что с самого начала сомневался в искренности чувств молодого возлюбленного Лолиты. При этом артист не спешил огорчать Милявскую своими предположениями на этот счет, надеясь, что Дмитрий сможет по достоинству оценить то, как ему повезло с женой.