Ребенок жив: футболист Самедов прокомментировал госпитализацию сына

В третий раз Александр Самедов стал отцом в 2018 году. Накануне стало известно, что мальчик, которому недавно исполнился год, госпитализирован с травмами.

Журналисты сообщили, что ребенок получил ожоги во время приема пищи — уронил на себя чашку с горячей водой. По сообщениям прессы, все произошло в доме Самедова под Истрой. Врачи, согласно СМИ, диагностировали серьезные ожоги на спине, груди и лице.

Teleprogramma.pro связалась с футболистом. Однако он не стал комментировать, подтверждать или опровергать информацию. «У нас все хорошо», — заявил Александр и поблагодарил за звонок.

Напомним, Самедов состоит в браке с женой Юлией уже более десяти лет. За это время у них родились три сына: Богдан, которому сейчас десять лет, Илья, появившийся на свет в апреле 2016, и младший, который родился в августе прошлого года.

За свою карьеру Самедов успел поиграть за «Спартак», «Локомотив», ФК «Москва» и «Крылья Советов». В последнее время он выступал за команду «Знамя», однако в июле этого года заявил о завершении карьеры.