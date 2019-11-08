Михальчик потеряла ребенка на пятом месяце беременности

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как потеряла ребенка на пятом месяце беременности, а также о причинах развода с бизнесменом Владимиром Гоевым.

«С Владимиром нас познакомила общая знакомая. Она у меня директором работала. Он молодой бизнесмен, крайне эрудированный человек. Он — душа компании. Этакий человек-праздник. Ему бы еще ответственности побольше», — сказала звезда.

Певица отметила, что сначала все было хорошо в их отношениях. Она забеременела, но первого ребенка потеряла. Причем это произошло на пятом месяце беременности. «Это было 31 декабря. У меня открылось кровотечение. Врач мне сказала, что будущее плода туманно. Предстояло пить курс антибиотиков. Причем было не ясно, здоровый родится ребенок или нет. Врач предложила другой вариант — прервать беременность. Я выбрала второй вариант. Мне хотелось нормального ребенка. Мне можно было только через шесть месяцев беременеть. Так в итоге и случилось», — сказала певица.

Однако после рождения сына жизнь с мужем пошла наперекосяк. «У него дела пошли не так. Он переживал. Я тоже работала. Потом пошли отъезды его. Мой отец вообще меня не понимал, что с супругом происходит. А потом мне ответила по телефону девушка, что он на совещании. Я сказала: «Ну совещайтесь дальше». Но это не самое плохое, что было во время нашего брака. Там были криминальные моменты, но это может отразиться на моем ребенке, поэтому я умолчу об этом. Я, к примеру, узнала, что мое имущество заложено мужем. Я боялась за сына и боюсь до сих пор. Но сейчас говорю сыну: «Главное, что у тебя есть я. Я все для тебя сделаю», — заметила она.