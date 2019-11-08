Мало спит, много играет: составлен портрет российского киберспортсмена

Представители молодого поколения все чаще зарабатывают в Сети, убивая друг друга в компьютерных играх.

Мамы, запрещающие своим детям играть в компьютерные игры, наверняка, не знают, что киберспортсмены (профессиональные геймеры, участвующие в интернет-соревнованиях) могут зарабатывать около 500 долларов в месяц.

Звучит как сказка, но такие люди уже стали нормой и для нашей страны. РБК опубликовал портрет типичного российского киберспортсмена, составленный группой киберспортивных компаний GGWP.

Такому парню примерно 19 лет (плюс-минус два года), у него есть среднее образование технической направленности, а упорные тренировки занимают до восьми часов его дня. Из-за долгого общения с компьютером у ребят часто развиваются бессонница и эмоциональное выгорание.

Исследование проводилось среди настоящих киберспортсменов, участвующих в соревновании. Оказалось, что для 29% из них компьютерные игры — это основной вид деятельности. 52% из опрошенных одновременно учатся, а 14% — работают.

Киберспорт показывает хорошие темпы развития в России и в мире. В ближайшие три года оборот денег в этой сфере развлечений точно будет расти.

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Популярные игры, по которым устраиваются соревнования: Dota 2, League of Legends, World of Tanks, Counter-Strike, Overwatch, Hearthstone, FIFA и другие. Жалко только, что этот спорт не делает своих приверженцев красивыми и подтянутыми мужчинами.