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Уральская полиция задержала подростка, пырнувшего 15-летнюю школьницу ножом

Юноша применил орудие во время массового конфликта в подъезде.

Уральская полиция задержала подростка, пырнувшего 15-летнюю школьницу ножом
Молодой человек в наручниках с ножом в руках. Фото: КП/Ахмадуллин Дмитрий

Полиция из Екатеринбурга задержала подозреваемого в смерти 15-летней школьницы. Напомним, 5 ноября подростки затеяли массовый конфликт – всего в нем участвовало по 3 человека с каждой стороны. В какой-то момент градус эмоций зашкалил, и один из юношей достал из-за пазухи нож — им он ударил в грудь 15-летнюю оппонентку.

С ранением девушка смогла сама добраться до дома. Туда же прибыли и медики, они госпитализировали школьницу, но спасти ее не сумели — выяснилось, что у уралочки было задето сердце.

Портал е1 уточняет, что силовикам удалось задержать предполагаемого нападавшего. Юношу забрали на допрос прямо из колледжа. При нем был найден и нож, ставший причиной смерти девушки. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Знакомые характеризуют молодого человека как «спокойного и адекватного». Они шокированы, что их товарищ может быть фигурантом страшной истории.

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Уральская полиция задержала подростка, пырнувшего 15-летнюю школьницу ножом
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