Михальчик заступилась за Шульгина после нелестных слов Валерии о бывшем муже

Певица Юлия Михальчик, у которой был роман с Александром Шульгиным во время работы на проекте «Фабрика звезд-3», в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» встала на защиту продюсера. Она заявила, что когда у нее начинались отношения с ним, то она не знала об их разводе с бывшей женой Валерией и о тех страстях, что кипели в их браке. Как известно, у пары трое общих детей, но их брак рухнул. Валерия говорила, что виной тому неадекватное поведение супруга, который вел себя по отношению к ней агрессивно и не хотел никогда идти на какие-нибудь компромиссы.

Михальчик сказала, что когда мама их троих совместных детей начинает на всю страну говорить нелестные вещи о продюсере, то у детей складывается определенное впечатление об отце. Причем мнение о нем у них не самое положительное.

«Я разговаривала с Александром. Спрашивала его, любит ли он своих детей. Он мне отвечал: «Дети вырастут и все поймут. Они знают, как меня найти». Я встречалась с его дочерью Аней. Просила позвонить папе. У нее было твердое убеждение в те годы, что отец должен сам сделать первый шаг навстречу», — заметила певица.

При этом Михальчик сказала, что даже сейчас с Шульгиным они прекрасно общаются. «Он много сделал для меня. Если у меня возникают какие-то вопросы по песням, то я звоню ему. Шульгин, конечно, всегда прав. Я сразу понимала, что мы не сможем с ним работать. Я просто была им очарована. Он невероятно творческая личность», — сказала Юлия Михальчик.