Каждый второй россиянин хотел бы помочь полицейскому задержать преступника

Каждый второй россиянин не отказался бы поучаствовать в настоящем задержании преступника. Таковы результаты недавнего опроса от ВЦИОМ. Недавно социологи провели опрос совершеннолетнего населения на предмет готовности содействовать правоохранительным органам. 87% респондентов с уверенностью отметили, что готовы всячески помочь правоохранительным органам.

Еще 68% не прочь сообщить полиции подробности поведения того или иного интересующего их лица. Каждый второй россиян, в среднем, не прочь быть не только осведомителем, но и собственными руками, бок о бок с правоохранителями задержать преступника.

Отметим, что за последние семь лет количество россиян, которые хотели бы быть полезны силовикам, возросло на 30% — с 45 до 72%. Самым «популярным» же с точки зрения взаимодействия с населением является подразделение ГИБДД. С ним сталкивается каждый третий россиянин.