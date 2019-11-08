Дмитрий Тарасов оправдался за «леща» для Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов в Instagram прокомментировал свои недавние высказывания о том, что он якобы «дает леща» своей супруге модели Анастасии Костенко, если она нарушает его личное пространство. Как сказал спортсмен, накануне была годовщина смерти его отца. К тому же он приболел, поэтому не мог прокомментировать поднявшуюся шумиху вокруг своего имени.

Тарасов заметил, что прежде чем делать выводы нужно разобраться и обратить внимание на важные детали. «Хочу развеять все сомнения и слухи, которые произошли вчера. Давайте посмотрим, как называется влог, где мы с женой снимались. Тарасов против Костенко. Мы хотели изначально вывести на эмоции, пошутить. Хотели позлить своих жен, но мы реально не допускаем такое в своей жизни. Просто рассуждаем на эти темы. Люди просто вырвали из контекста одну фразу, снимают какие-то выпуски. Пишут про избиение, насилие», — заявил Дмитрий Тарасов.

Спортсмен также отметил, что цель была просто повыводить своих дам. «Тема домашнего насилия для меня неприемлема. Я воспитывался в нормальной семье, с правильной позицией и пониманием. Тема домашнего насилия для меня закрыта. Я сам отец двух дочерей. Мои дети вырастут, им тоже выходить замуж. К ним должно быть такое же отношение, какое я к ним оказываю», — добавил спортсмен.

«Дорогие женщины, я могу извиниться. Не думал, что воспримут всерьез. Я не поднимаю руку на женщин. Всем мира и добра и не слушайте то, что вырывают из контекста интервью», — сказал в конце своей речи футболист.