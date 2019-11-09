Вся правда об антибиотиках: эксперт объяснил, стоит ли заниматься самолечением

Елена Малышева в передаче «Жить здорово!» заявила, что антибиотики несут не только пользу, но и вред. Врач-терапевт рассказал, как обстоят дела на самом деле.

8 ноября в телепередаче «Жить здорово!» ведущая Елена Малышева сообщила, что польза антибиотиков в борьбе с вирусами сильно преувеличена. На вопрос, правда ли, что антибиотики — это лучшее средство для лечения гриппа, простуды и ОРВИ, ведущая заметила, что это вовсе не так. Антибиотики могут принести не только пользу, но и вред, так как они борются не с вирусами, а с бактериями и применять их стоит только в случае осложнений при лечении болезней.

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