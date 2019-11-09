Вся правда об антибиотиках: эксперт объяснил, стоит ли заниматься самолечением

8 ноября в телепередаче «Жить здорово!» ведущая Елена Малышева сообщила, что польза антибиотиков в борьбе с вирусами сильно преувеличена. На вопрос, правда ли, что антибиотики — это лучшее средство для лечения гриппа, простуды и ОРВИ, ведущая заметила, что это вовсе не так. Антибиотики могут принести не только пользу, но и вред, так как они борются не с вирусами, а с бактериями и применять их стоит только в случае осложнений при лечении болезней.
Портал Teleprogramma.pro решил получить экспертное мнение по важному вопросу и связался с Андреем Леонидовичем Звонковым, врачом-терапевтом и в прошлом врачом сборной по прыжкам на лыжах с трамплина:
«Если инфекция вызвана бактериальной флорой, то есть бактериями, то антибиотики принимать стоит. Если нет уверенности, что это бактериальная флора, то прием антибиотиков «»на всякий случай»» противопоказан. Определить необходимость препаратов может как врач, так и сам пациент, по определенным критериям. Должна быть определенная клиническая картина развития воспаления. Если температура подскакивает очень быстро, буквально за день с 36 до 39, и при этом нет жжения в носоглотке и першения в горле, сухого кашля — то это признаки бактериальной инфекции, а не вирусной. Но в любом случае не стоит заниматься самолечением, обязательно нужно обратиться к врачу».