В Ингушетии совестливый угонщик починил машину и вернул ее в детдом

В Ингушетии совестливый угонщик вернул ворованную машину после того, как узнал, что транспортное средство принадлежит детскому дому. Волшебная по своей сути история произошла в селе Троицкое. Недавно дом-интернат обзавелся новенькой «Ладой» благодаря помощи депутата Госдумы Алихана Харсиева. Транспортное средство использовалось для перевозки заболевших детей.

1 ноября машину угнал неизвестный. В детском доме очень расстроились и рассказали о случившемся местным журналистам. Корреспонденты сделали репортаж, который, судя по всему, и увидел обвиняемый. В мужчине проснулась совесть – он написал записку, в которой указал расположение транспортного средства, а затем подбросил ее брату директора интерната.

Как отмечает «Интерфакс», когда директор открыл машину, он обнаружил внутри не только документы на автомобиль, но и ключи от нового замка. Несмотря на добрый поступок, ответить нарушителю все равно придется – сейчас его разыскивает полиция.