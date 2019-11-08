НОВОСТИ

В Ингушетии совестливый угонщик починил машину и вернул ее в детдом

Новенькое транспортное средство мужчина угнал прямо с парковки у дома-интерната.

В Ингушетии совестливый угонщик починил машину и вернул ее в детдом
Фото: Архив КП

В Ингушетии совестливый угонщик вернул ворованную машину после того, как узнал, что транспортное средство принадлежит детскому дому. Волшебная по своей сути история произошла в селе Троицкое. Недавно дом-интернат обзавелся новенькой «Ладой» благодаря помощи депутата Госдумы Алихана Харсиева. Транспортное средство использовалось для перевозки заболевших детей.

1 ноября машину угнал неизвестный. В детском доме очень расстроились и рассказали о случившемся местным журналистам. Корреспонденты сделали репортаж, который, судя по всему, и увидел обвиняемый. В мужчине проснулась совесть – он написал записку, в которой указал расположение транспортного средства, а затем подбросил ее брату директора интерната.

Как отмечает «Интерфакс», когда директор открыл машину, он обнаружил внутри не только документы на автомобиль, но и ключи от нового замка. Несмотря на добрый поступок, ответить нарушителю все равно придется – сейчас его разыскивает полиция.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

автомобильдетский домдом-интернатИнгушетиякражановости googleугон автомобиля
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Ингушетии совестливый угонщик починил машину и вернул ее в детдом
Интересно?
Поделись с друзьями: