Сестра раненого в Забайкалье срочника опровергла его смерть

Сестра раненого в Забайкалье солдата Евгения Графова опровергла его смерть. Ранее сразу несколько Telegram-каналов сообщили, что житель Аромашево Тюменской области, несмотря на все усилия врачей, умер. Однако родственники эту информацию называют ложной.

«Подъему» Елена рассказала, что ничего не знает о смерти собственного брата. Верить в это она отказывается. Когда в последний раз девушка связывалась с врачами, она также не пояснила. Опровергли гибель солдата и в Клинике имени Бурденко, где за состоянием пострадавшего наблюдают врачи. Сейчас состояние сибиряка остается стабильно тяжелым. Евгений перенес несколько операций, в Москву его перевезли из Читы. Таким образом, на счету срочника Рамиля Шамсутдинова по-прежнему находится 8 жертв.

Напомним, 25 октября солдат-срочник из Тюмени Рамиль Шамсутдинов открыл по сослуживцам огонь из оружия. Жертвами расправы стали 8 человек, выжить удалось только двум молодым людям. Сам Шамсутдинов чуть позже рассказал, что пошел на преступление, потому что боялся изнасилования.