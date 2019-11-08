Милонов запаниковал из-за борделя с проститутками в квартире Пушкина

Депутат Госдумы предложил властям Санкт-Петербурга выкупить апартаменты поэта, пока те не ушли в нечистые руки.

Депутат Госдумы Виталий Милонов запаниковал из-за продажи квартиры Пушкина. Напомним, о продаже апартаментов стало известно в конце октября – тогда собственники заявляли, что хотели бы выручить по итогам сделки 55 миллионов рублей.

Новость о возможном исчезновении недвижимости очень смутила уроженца города на Неве. Милонов заявил, что очень опасается появления борделя с проститутками в квартире знаменитого российского поэта. Чтобы не допустить этого, Виталий призвал городских властей выкупить историческую недвижимость. Только таким способом, по его убеждениям, можно сберечь ценное наследие.

«Завтра ее могут продать, заложить в банке под проценты, не выплатить кредит, и она вообще уйдет. Могут устроить бордель с проститутками. Нужно такие квартиры выкупать. Не такие-то большие деньги в городских масштабах», — передает его слова «Лента».

Отметим, что квартира, о которой ведется речь, хранит тайны написания «Пиковой дамы» и «Капитанской дочки». В этих стенах также Пушкин жил несколько лет.