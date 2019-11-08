Сын российского политика опоздал на экзамен по английскому, застряв в Англии

Отец ученика подал в суд на авиакомпанию, но ничего не выиграл.

Сенатор от Ульяновской области Вадим Харлов проиграл суд авиакомпании Lufthansa. Российский политик подал иск на немецкого перевозчика из-за проваленного школьного экзамена своего сына.

Парню нужно было обязательно попасть домой, чтобы сдать обязательный государственный экзамен по английскому языку, но по воле судьбы в тот момент он находился в Англии.

Все бы ничего, если бы самолеты летали по расписанию, но в тот роковой день Lufthansa отменила рейс из-за плохой погоды. Школьника оформили на другой борт, но он все равно опоздал на важный экзамен.

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Как сообщает Mash, отец ученика потребовал у авиакомпании 70 тысяч рублей за билет и еще 50 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Но Мосгорсуд не оценил тяжких последствий отмены рейса для российской семьи и отказал сенатору.