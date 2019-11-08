Муж Лолиты несколько лет с компьютера жены переписывался с любовницей

Адвокат Лолиты, которая сейчас разводится со своим пятым мужем — тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым, сообщил, что супруг исполнительницы в течение нескольких лет переписывался со своей любовницей Ольгой Кулиевой. Причем, делал он это с компьютера звезды. Во время таких бесед они обсуждали детали интимных встреч. Лолита случайно обнаружила переписку Иванова и Кулиевой, когда супруг от нее уже ушел.

«То есть он по глупости, либо по наглости общался с другой женщиной с компьютера жены! Ольга изначально тоже была несвободна, и она предупреждала Иванова, что если он будет неосторожен, отлучит его от тела», — сказал Сергей Жорин.

больше по теме Лолита хочет отнять у Иванова израильский паспорт Певица будет доказывать, что их брак с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым был фиктивным.

Жорин также сообщил, что Иванов подал на расторжение брака с певицей только после того, как получил израильское гражданство. Он попросил передать дело в Басманный суд столицы, так как гражданское дело неподсудно мировому судье. Судья принял ходатайство о фиктивном браке, на чем настаивает Лолита. В итоге Дмитрий Иванов пока так и не смог развестись с Лолитой.

Напомним, что Дмитрий Иванов и Лолита прожили вместе почти десять лет. Казалось, что у них все прекрасно в отношениях. Еще полгода назад они вместе появились на телевидении и рассказывали, как счастливы рядом друг с другом.

Совместных детей у пары нет. Тренер по игре в сквош, как известно, на 12 лет младше Лолиты. Как он отмечал, одной из причин расставания стало то, что у них там и не было совместных детей. Сейчас Иванов не скрывает, что у него роман с Кулиевой. Правда, он говорит, что их отношения начались уже после расставания с Лолитой, сообщает «Комсомольская правда».

Дмитрий Иванов также утверждает, что сам попросил звезду много лет назад составить брачный договор. Как он отметил, певица рассказывала ему, что ранее четвертый муж ее обманывал. Иванов сказал, что совместного имущества они с певицей не нажили. Детей у них также нет, поэтому развестись им можно без особых проблем и нервотрепки.