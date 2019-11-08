Следком взялся за оскорбительные мемы про Лунтика и Сашу Грей

Блогер, публиковавший в соцсетях мемы с Иисусом-Лунтиком и Сашей Грей в образе Мадонны, попал в поле зрение Следственного комитета за оскорбление чувств верующих.

Пользователя Интернета из Белгорода Никиту Горчакова вызвали на опрос в местное СУ СКР. Об этом молодой человек сообщил на своей странице в социальной сети.

«Следственному комитету стало опять скучно, меня просят дать объяснения. Им не даёт покоя яйцо Лунтика, из которого выглядывает какой то бородатый мужчина», — иронично написал Никита.

В прошлом году блогера по этому же делу вызывали в городское УВД, но раз история дошла до следователей, похоже, что у мужчины серьезные проблемы, и смешными картинками от них не отделаться.