Кто-то должен зарабатывать: читатели Teleprogramma.pro поддержали вернувшего на лед Чернышева

Читатели Teleprogramma.pro считают, что Петр Чернышев был прав, когда оставил Анастасию Заворотнюк на больничной койке и вернулся к работе. Лечение актрисы явно не из дешевых, а деньги зарабатывать кто-то должен. В итоге хоть он и не рядом с Анастасией, но так принесет куда больше пользы семье — так решили 57% проголосовавших в нашем опросе.

Второй по популярности ответ: «Петр абсолютно прав. Думаю, что Настя сама просит его не сидеть рядом целыми днями, не забывать об обычной жизни» — так считают 39% проголосовавших.

Последние два варианта в опросе оказались самыми непопулярными, всего по 2% проголосовавших на каждый из ответов. Один человек оказался безразличным к чужому горю и ответил, что ему все равно, и еще один выбрал вариант: «Он не должен оставлять больную Анастасию ради работы или чего-то другого».

Совсем недавно на официальной странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая запись. В ней актриса желает удачи Татьяне Навке и Петру Чернышеву в их первом выступлении в рамках московского блока шоу «Аленький цветочек».