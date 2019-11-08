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Кто-то должен зарабатывать: читатели Teleprogramma.pro поддержали вернувшего на лед Чернышева

Вместо того чтобы остаться с Анастасией Заворотнюк, фигурист решил вернуться к работе.

Кто-то должен зарабатывать: читатели Teleprogramma.pro поддержали вернувшего на лед Чернышева
Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Читатели Teleprogramma.pro считают, что Петр Чернышев был прав, когда оставил Анастасию Заворотнюк на больничной койке и вернулся к работе. Лечение актрисы явно не из дешевых, а деньги зарабатывать кто-то должен. В итоге хоть он и не рядом с Анастасией, но так принесет куда больше пользы семье — так решили  57% проголосовавших в нашем опросе.

Второй по популярности ответ: «Петр абсолютно прав. Думаю, что Настя сама просит его не сидеть рядом целыми днями, не забывать об обычной жизни» — так считают 39% проголосовавших.

Последние два варианта в опросе оказались самыми непопулярными, всего по 2% проголосовавших на каждый из ответов. Один человек оказался безразличным к чужому горю и ответил, что ему все равно, и еще один выбрал вариант: «Он не должен оставлять больную Анастасию ради работы или чего-то другого».

Совсем недавно на официальной странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая запись. В ней актриса желает удачи Татьяне Навке и Петру Чернышеву в  их первом выступлении в рамках московского блока шоу «Аленький цветочек».

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Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкПетр Чернышевфигурист
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Кто-то должен зарабатывать: читатели Teleprogramma.pro поддержали вернувшего на лед Чернышева
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