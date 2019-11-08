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Одна погибшая, десяток раненых: в центре Бишкека тремя взрывами разорвало кафе

Сейчас следственные службы пытаются выяснить, что именно стало причиной случившегося.

Одна погибшая, десяток раненых: в центре Бишкека тремя взрывами разорвало кафе
Город Бишкек. Фото: Википедия

В центре Бишкека 8 ноября взорвалось кафе. Очевидцы рассказывают, что стали свидетелями сразу трех громких хлопков в заведении «Антошка». Точку фастфуда практически сразу обуяло пламя – густой черный дым валил во все стороны, затрудняя дыхание.

Сейчас следственные органы пытаются выяснить причину случившегося. Некоторые предполагают, что все произошедшее – несчастный случай. По неподтвержденным данным, в кафе взорвались газовые баллоны. Другие же твердо уверены – речь идет о теракте. Однако кому это может быть выгодно, не конкретизируют.

На данный момент неизвестно и точное число пострадавших. «Спутник Кыргызстан» отмечает, что жертвой взрыва стала женщина – она была работницей злосчастного заведения. Речь ведется о десятке раненых – их в больницу спешно увозили сотрудники полиции. Сейчас на месте трудятся пожарные расчеты – они борются с последствиями возгорания.

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Одна погибшая, десяток раненых: в центре Бишкека тремя взрывами разорвало кафе
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