Синоптики озвучили пять факторов, способных убить человека раньше срока

С некоторыми из вышеперечисленных пунктов люди бороться не в силах.

Синоптики озвучили пять раздражающих факторов, способных уничтожить человека раньше отмеренного ему срока. Сотрудники Государственной геофизической обсерватории имени Войекова опубликовали доклад, в котором подчеркнули – речь идет о курении, повышенном уровне сахара в крови, повышенном давлении, плохом питании и загрязненной атмосфере. Если же в первых четырех случаях тот или иной человек может сам осуществлять выбор, то в случае с грязным воздухом россияне обречены.

В докладе отмечается, что загрязнение воздуха способно не только сократить среднюю продолжительность жизни населения, но и негативно отражаться на демографических показателях, а также понижать производительность труда.

В 2018 году эксперты зафиксировали значительное превышение нормативов загрязнения воздуха. От тяжелого дыхания страдают 89% жителей городов страны. Однако в обсерватории подчеркивают – в целом качество воздуха по стране немного улучшилось, отмечает РИА Новости.