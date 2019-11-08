Рудковская согласилась ездить к «баранам Плющенко» только по выходным

Продюсер Яна Рудковская заявила, что в отличие от мужа, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, предпочитает вести светский образ жизни. При этом она прекрасно осведомлена о недавнем высказывании супруга. Он сказал, что на пенсии собирается уехать в деревню под Санкт-Петербургом, где у него есть козы и бараны. Фигурист и сейчас туда часто приезжает, чтобы позаботиться о животных.

«К баранам – да, поеду. Согласна, но ненадолго. На выходные. Так и напишите: каждые выходные готова ездить к баранам. Но не чаще», — заявила Яна Рудковская.

больше по теме Рудковская готова прислушиваться к критике только одного человека Продюсер отметила, что всегда внимательно выслушает профессионала.

Продюсер заметила, что у них в семейной жизни с фигуристом были разные этапы. Не обходилось без выяснения отношений. Но, как сказала Рудковская, они безумно любят друг друга, поэтому со всеми трудностями справляются достойно.

Продюсер подчеркнула, что реалити-шоу, которое она запускает, их действительно с супругом поссорило. Но со временем фигурист понял основную задумку и сейчас на жену уже не обижается. Как сказала Рудковская, она сама удивилась, как во время съемок реалити себя повел Плющенко. По ее словам, не исключено, что благодаря этим съемкам сбудется их мечта с Плющенко. При этом она не стала пояснять, о чем конкретно идет речь. По словам Рудковской, Ксения Собчак, ее подруга и партнер по проекту, запретила ей об этом говорить, сообщает «Собеседник».