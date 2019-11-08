«Наркоманка»: Корнелию Манго публично затравили из-за шприца в руке

Корнелию Манго затравили из-за шприца в руке. О сложностях со здоровьем 33-летняя певица рассказала Елене Малышевой во время обсуждения сахарного диабета в пятничном эфире «Жить здорово». Манго вспомнила, что однажды столкнулась с поистине неадекватной реакцией одной из женщин. Корнелия разместилась в аэропорту, чтобы провести курс лечения перед вылетом. Свидетельницей ввода инсулина в кровь стала одна из пассажирок. Не разобравшись в ситуации, незнакомка обвинила певицу в злоупотреблении запрещенными веществами.

«Людям нужно как можно больше рассказывать об этом. А та женщина так осуждено на меня смотрела, пока я лечилась, а затем выпалила мне вслед: «Наркоманка!». Я хочу, чтобы как можно больше людей знали, что такое диабет, потому что на самом деле это большая проблема», — отметила она.

Елена Малышева напомнила – 8 ноября в медицинской среде отмечают день борьбы с сахарным диабетом. Именно в этот день родился ученый, который открыл инсулин.