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«Наркоманка»: Корнелию Манго публично затравили из-за шприца в руке

Певица вводила в организм инсулин перед очередным перелетом в аэропорту.

«Наркоманка»: Корнелию Манго публично затравили из-за шприца в руке
Корнелия манго. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Корнелию Манго затравили из-за шприца в руке. О сложностях со здоровьем 33-летняя певица рассказала Елене Малышевой во время обсуждения сахарного диабета в пятничном эфире «Жить здорово». Манго вспомнила, что однажды столкнулась с поистине неадекватной реакцией одной из женщин. Корнелия разместилась в аэропорту, чтобы провести курс лечения перед вылетом. Свидетельницей ввода инсулина в кровь стала одна из пассажирок. Не разобравшись в ситуации, незнакомка обвинила певицу в злоупотреблении запрещенными  веществами.

«Людям нужно как можно больше рассказывать об этом. А та женщина так осуждено на меня смотрела, пока я лечилась, а затем выпалила мне вслед: «Наркоманка!». Я хочу, чтобы как можно больше людей знали, что такое диабет, потому что на самом деле это большая проблема», — отметила она.

Елена Малышева напомнила – 8 ноября в медицинской среде отмечают день борьбы с сахарным диабетом. Именно в этот день родился ученый, который открыл инсулин.

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Елена МалышеваКорнелия Мангонаркотикиновости googleсахарный диабет
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«Наркоманка»: Корнелию Манго публично затравили из-за шприца в руке
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