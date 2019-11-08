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Елена Малышева развенчала миф об эффективности антибиотиков при вирусах

Телеведущая предупредила о нежелательности использования таблеток в борьбе с гриппом.

Елена Малышева развенчала миф об эффективности антибиотиков при вирусах
Елена Малышева. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Елена Малышева опровергла распространенный миф о полезности антибиотиков в борьбе с вирусами. В пятничном эфире передачи «Жить здорово» одна из зрительниц задала ведущей вопрос – действительно ли антибиотики на сегодняшний день являются лучшим лечением гриппа, простуды и ОРВИ.

Елена Малышева вместе с соведущими поспешила предупредить – антибиотики являются абсолютно ненужным ударом по организму в борьбе с этими заболеваниями, поскольку направлены они на борьбу не с вирусами, а с бактериями. Несмотря на этот факт, многие продолжают приобретать таблетки, которые им не помогут.

«На самом деле, это очень большое и очень распространенное заблуждение. Антибиотики увеличивают риски развития нежелательных реакций. Аллергия может появиться и много чего еще может появиться, об этом стоит помнить. Применяют антибиотики только если возникли осложнения», — резюмировали эксперты.

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Елена Малышева развенчала миф об эффективности антибиотиков при вирусах
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