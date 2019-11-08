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«Телеса приведите в порядок»: Волочкова назвала причину мужских измен

Балерина похвасталась стройной фигурой и намекнула, что многие семьи распадаются из-за лишнего веса у женщин.

«Телеса приведите в порядок»: Волочкова назвала причину мужских измен
Анастасия Волочкова и Николай Басков. Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

Новая фотография в Instagram Анастасии Волочковой одновременно радует и немного пугает. Прежде всего, балерина выглядит просто отлично, возникает ощущение, что она переборщила с похудением. Плюс Анастасия как бы подтрунивает над женщинами, которые не могут добиться такого же результата.

«Многие ли из вас могут позволить себе надеть мини-бикини на своё тело? Котики мои, телеса свои приведите в порядок, а потом советуйте как мне жить. И не удивляйтесь, почему мужья бросают многих…😉»

Разумеется, после этих словом даже самые преданные поклонники артистки обрушились на нее с критикой:

«Когда она перестанет носить такую обувь? Ну, блин, серьезно …. эта платформа так сильно утяжеляет ее фигуру визуально! Выглядит абсолютно безвкусно и не стильно …» — пишет dashamenshakova.

С ней согласна и oxana.shabanova: «Мне Настя нравится, она, безусловно, талантливый и самодостаточный человек, но иногда она не в меру груба, что значит «телеса»? Ну а если у человека, например, нарушение в эндокринной системе?»

Напомним, недавно стало известно, что балерина целых три года подвергалась слежке со стороны бывшего любовника. Сулейман Керимов не доверял Волочковой и боялся неверности с ее стороны. Впрочем, все это позади и сейчас танцовщица счастлива с новым возлюбленным, имени которого не называет.

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«Телеса приведите в порядок»: Волочкова назвала причину мужских измен
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