«Телеса приведите в порядок»: Волочкова назвала причину мужских измен

Новая фотография в Instagram Анастасии Волочковой одновременно радует и немного пугает. Прежде всего, балерина выглядит просто отлично, возникает ощущение, что она переборщила с похудением. Плюс Анастасия как бы подтрунивает над женщинами, которые не могут добиться такого же результата.

«Многие ли из вас могут позволить себе надеть мини-бикини на своё тело? Котики мои, телеса свои приведите в порядок, а потом советуйте как мне жить. И не удивляйтесь, почему мужья бросают многих…😉»

Разумеется, после этих словом даже самые преданные поклонники артистки обрушились на нее с критикой:

«Когда она перестанет носить такую обувь? Ну, блин, серьезно …. эта платформа так сильно утяжеляет ее фигуру визуально! Выглядит абсолютно безвкусно и не стильно …» — пишет dashamenshakova. С ней согласна и oxana.shabanova: «Мне Настя нравится, она, безусловно, талантливый и самодостаточный человек, но иногда она не в меру груба, что значит «телеса»? Ну а если у человека, например, нарушение в эндокринной системе?»

Напомним, недавно стало известно, что балерина целых три года подвергалась слежке со стороны бывшего любовника. Сулейман Керимов не доверял Волочковой и боялся неверности с ее стороны. Впрочем, все это позади и сейчас танцовщица счастлива с новым возлюбленным, имени которого не называет.