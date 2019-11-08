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Борющаяся с раком Заворотнюк задолжала налоговой службе

Сумма накопилась за неуплату налога на имущество.

Борющаяся с раком Заворотнюк задолжала налоговой службе
Заворотнюк задолжала налоговой службе/http://globallookpress.com/

Московская налоговая служба выставила актрисе Анастасии Заворотнюк счет за долги. С нее хотят взыскать 24 тысячи рублей. Сумма накопилась за неуплату долгов на имущество. Речь идет о квартире знаменитости, которая расположена в самом центре Москвы, сообщает телеграм-канал Mash.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк не расплатилась с налоговой /http://globallookpress.com/

Напомним, что сама Анастасия Заворотнюк сейчас находится в реабилитационном центре в Подмосковье. Звезда восстанавливается с помощью различных процедур после двух операций на головном мозге. У нее страшный диагноз — рак мозга.

Кстати, сейчас супруг Анастасии Заворотнюк, Петр Чернышев, выступает в шоу фигуристки Татьяны Навки «Аленький цветочек». Выступления проходят в «Мегаспорте» при полном аншлаге. Все деньги, которые будут выручены за концерт 10 ноября, пойдут на лечение больных онкологическими заболеваниями.

Добавим, что сейчас всю самую оперативную и правдивую информацию о здоровье звезды сериала «Моя прекрасная няня» можно узнать от ее дочери. Анна Заворотнюк ведет страничку мамы в Instagram. Правда, в последнее время она очень редко публикует свежую информацию о своей матери. А вот в группе поддержки Анастасии Заворотнюк информация обновляется регулярно. К примеру, стало известно, что за актрису молятся матушки одного из монастырей. Они вместе с детьми присутствовали на выступлении Чернышева в «Мегаспорте» и выразили ему слова поддержки в этот непростой момент.

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Борющаяся с раком Заворотнюк задолжала налоговой службе
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