Адвокат Лолиты обвинил Иванова в желании получить гражданство Израиля через постель

Сегодня обе стороны пришли в суд, чтобы поделиться своим взглядом на брак.

Адвокат Лолиты Милявской обвинил ее пока еще действующего супруга Дмитрия Иванова в желании заиметь гражданство другой страны через постель. 8 ноября и певица, и ее некогда возлюбленный прибыли в суд, чтобы выяснить отношения на правовом уровне.

Адвокат Лолиты, как и заявлялось ранее, озвучил мысль, что Дмитрий Иванов, по его мнению и мнению его клиентки, женился на певице и актрисе из корыстных побуждений – спортсмен рассчитывал обзавестись паспортом гражданина Израиля через постель. Когда же расчетливый мужчина заветный документ получил, он резко решил развестись, отмечает МК.

Официальные представители уверены – Иванов должен лишиться двойного гражданства, поскольку получено оно было незаконно.

Напомним, сама Лолита также мечтала стать гражданкой Израиля. Долгое время певица ждала возможности оформить документы. Желание она мотивировала тем, что на территории государства покоится ее отец, кроме того, там очень приятный климат.