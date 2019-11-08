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Франция попросит Китай и Россию помочь восстановить Нотр-Дам

Переговоры о взаимодействии стран длились весь последний год.

Франция попросит Китай и Россию помочь восстановить Нотр-Дам
Собор Парижской Богоматери. Фото: КП/Жданов Анатолий

Французы попросят россиян и китайцев помочь им восстановить собор Парижской Богоматери. Журналистам спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что переговоры о сотрудничестве велись с французскими властями весь последний год. При этом Россия сама проявила желание поучаствовать в реконструкции памятника архитектуры. Согласие же французов в Москве связывают с открытым признанием достоинств российской науки.

Содействовать в восстановлении Нотр-Дама планируют и китайцы. В скором времени специалисты начнут отбор реставраторов. Сами работы планируется начать уже в 2020 году.

Югорчанин Александр Резанов рассказал АиФ, что недавно ездил в Париж и осматривал фронт работ. Он подметил, что для восстановления французы были бы рады использовать сибирскую лиственницу – это дерево считается в несколько раз прочнее дуба.

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Китайновости googleНотр-Дам-Де-ПариСобор Парижской БогоматериФранция
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Франция попросит Китай и Россию помочь восстановить Нотр-Дам
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