Франция попросит Китай и Россию помочь восстановить Нотр-Дам

Французы попросят россиян и китайцев помочь им восстановить собор Парижской Богоматери. Журналистам спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что переговоры о сотрудничестве велись с французскими властями весь последний год. При этом Россия сама проявила желание поучаствовать в реконструкции памятника архитектуры. Согласие же французов в Москве связывают с открытым признанием достоинств российской науки.

Содействовать в восстановлении Нотр-Дама планируют и китайцы. В скором времени специалисты начнут отбор реставраторов. Сами работы планируется начать уже в 2020 году.

Югорчанин Александр Резанов рассказал АиФ, что недавно ездил в Париж и осматривал фронт работ. Он подметил, что для восстановления французы были бы рады использовать сибирскую лиственницу – это дерево считается в несколько раз прочнее дуба.