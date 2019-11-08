Рудковская готова прислушиваться к критике только одного человека

Продюсер Яна Рудковская заявила, что она готова воспринимать критику в свой адрес, но только если она звучит из уст профессионалов. Например, ее давней подруги светской львицы Ксении Собчак. Как считает Рудковская, к критике со стороны профессионалов надо прислушиваться.

При этом Рудковская всегда пропускает мимо ушей, что, к примеру, о ней говорит какая-нибудь тетечка на диване. Продюсер считает, таким людям нужно обратить внимание прежде всего на себя, а уже потом обсуждать других.

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Рудковская заметила, что хейтерство в России стало в последние годы очень агрессивным. Она уверена, что критика не должна переходить в откровенные оскорбления. Часто жена фигуриста Евгения Плющенко слышит в свой адрес выказывания, будто бы она старая бабка. Она считает, что нельзя так отзываться о людях, которых даже не знаешь лично. Ее коробит порой от слов пользователей, и она не намерена оставлять это без внимания. Неугодных людей она просто удаляет в соцсетях из своих подписчиков.

«Поэтому я буду с этим бороться. Критиковать возраст – неправильно. Писать гадости моему ребенку – это ужасно», — сказала Яна Рудковская, слова которой приводит «Собеседник».