Кокорин и Мамаев не приехали встречать Протасовицкого из колонии

Друг футболистов освободился из места заключения на 2 месяца позже, чем они.

8 ноября на свободу из колонии вышел последний фигурант дела об избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака — Александр Протасовицкий. Александр стал последним обвиняемым, который покинул место заключения. За некоторое время до этого Александр, как и Кокорин с Мамаевым, просил о досрочном освобождении, однако получил отказ. Апелляцию должны были рассмотреть 14 ноября.

Отметим, что освобождение Протасовицкого произошло спустя 2 месяца после той же процедуры у футболистов. После теплых объятий с родственниками Александр пояснил, что сейчас его главная цель — повидать всех, кто ему очень дорог.

«Все нормально. Спасибо всем за заботу», — кратко отчеканил освобожденный.

Примечательно, что сами футболисты и брат Александра Кокорина, Кирилл, встречать друга из колонии не приехали, отмечает РИА Новости.