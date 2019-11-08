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В Москве умер композитор песен Кобзона и Лещенко

Юрий Маркелов скончался на 70-м году жизни.

В Москве умер композитор песен Кобзона и Лещенко
В Москве умер композитор песен Кобзона и Лещенко (Фото: Globallookpress.com)

По поступившей информации, в возрасте 69 лет скончался прославленный композитор Юрий Маркелов. Уточняется, что мужчина умер в своей московской квартире на Страстном бульваре в четверг, 7 ноября. Однако известие о кончине деятеля искусства поступило в прессу только спустя сутки.

По информации агентства «Москва», композитор песен Иосифа Кобзона и Льва Лещенко скончался дома, при этом репортеры не располагают сведениями, касающимися возможной болезни автора камерно-симфонических произведений. Также не афишируется причина смерти.

4 августа Юрий Николаевич отпраздновал свой 69-й день рождения. А уже спустя четыре месяца композитора не стало.

Напомним, что песню Маркелова на стихи Поженяна «С Днем Победы, капитан!» записал ныне покойный — народный артист СССР Иосиф Кобзон. А первым исполнителем композиции Юрии Николаевича «Кижи» стал Лев Лещенко.

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В Москве умер композитор песен Кобзона и Лещенко
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