Стало известно, какой отзыв оставила Пугачева после триумфального концерта в Минске

Звезда осталась в восторге от приема, который ей оказали в столице Белоруссии.

На одной из фанатских страничек Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась новая запись. Оказывается, певица после концерта в Минске оставила благодарственную запись в книге для почетных гостей.

«Было круто! Я счастлива. Спасибо за такой прием», — написала звезда и поставила свой автограф.

Отметим, что концерт Аллы Пугачёвой в столице Белоруссии состоялся 2 ноября. На нём присутствовало свыше пятнадцати тысяч зрителей. Звезда спела несколько своих легендарных композиций. Зрители после концерта остались в полном восторге от пения Примадонны. Между тем звезда сообщила, что теперь на сцене ее можно будет увидеть не раньше, чем в 80 лет. Как отмечала певица, ей уже сложно выступать перед большой аудиторией. Сказывается возраст, в апреле нынешнего года Примадонна отметила семидесятилетие. Впрочем, на корпоративах певица по-прежнему изредка будет появляться.

Кстати, на концерте яркой исполнительницы в Минске не было ее супруга, юмориста Максима Галкина. Дело в том, что его гастрольный график был составлен раньше, чем стало известно о концерте Примадонны в Минске. Отменить выступление в Кирове он просто не мог. Там он выступил на следующий день после концерта жены в столице Белоруссии.