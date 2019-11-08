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Гуманитарий растет: китаянка словила инфаркт при попытке объяснить сыну математику

36-летняя женщина предприняла несколько попыток помочь своему отпрыску, но тот так ничего и не понял.

Гуманитарий растет: китаянка словила инфаркт при попытке объяснить сыну математику
Больница. Фото: КП/Булатов Алексей

В Китае мать школьника попала в больницу с инфарктом после попытки объяснить сыну задание по математике. Неоднозначный случай был зафиксирован медиками Хубея. 36-летняя женщина предприняла сразу несколько попыток, чтобы объяснить сыну, что именно от него требуется в задании, но тот упорно не понимал. Чуть позже китаянка рассказала, что была настолько зла на ребенка-гуманитария, что «ей хотелось взорваться».

Когда же горожанка предприняла очередную попытку, она почувствовала боль в груди и недостаток воздуха. Женщина занервничала еще сильнее и позвонила мужу. Супруг примчался быстро и сразу повез жену в больницу. Врачи быстро определили у пациентки инфаркт миокарда. Они отметили, что если бы китаянка прибыла к ним позже, у нее могла бы развиться сердечная недостаточность.

Китаянка резюмировала – и она, и ее сын часто испытывают стресс во время выполнения уроков. Женщина нередко злится на сына за непонимание. Теперь же она будет более терпелива и осторожна, резюмирует AsiaOne.

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Гуманитарий растет: китаянка словила инфаркт при попытке объяснить сыну математику
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