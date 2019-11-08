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«Люблю каждой клеточкой»: Валерия пророчит младшему сыну блистательное будущее

8 ноября младший сын певицы — Арсений Шульгин — отмечает 21-й день рождения.

«Люблю каждой клеточкой»: Валерия пророчит младшему сыну блистательное будущее
Певица Валерия поздравила младшего сына с днем рождения (Фото: Globallookpress.com)

Певица Валерия родила троих детей от композитора Александра Шульгина. Однако истинным отцом своих отпрысков исполнительница считает музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Ведь именно он растил их, относясь к ним как к собственным детям. 26-летняя Анна пошла по стопам звездной мамы, выбрав сцену. 25-летний Артемий этим летом сыграл тайную свадьбу, молодой человек уже давно живет самостоятельно.

А 8 ноября свой 21-й день рождения отпраздновал младший сын Валерии — Арсений Шульгин. Исполнительница лично обратилась к наследнику, не сдержав эмоций. По словам певицы, ее мальчик вырос очень глубоким, не по годам серьёзным, самостоятельным, добрым и невероятно умным юношей.

Певица Валерия с сыном Арсением
Валерия пророчит младшему сыну пианисту блистательное будущее (Фото: Instagram.com/valeriya)

«Люблю тебя каждой своей клеточкой. Сенечка мой, если бы ты знал, как я радуюсь твоим сегодняшним успехам, горжусь тобой и верю в твое блистательное будущее», — добавила исполнительница.

Возлюбленная Иосифа Пригожина призвала именинника разумно тратить энергию молодости, направляя ее на творчество и свершение поставленных целей. Напомним, что Арсений Шульгин строит отношения с моделью Анной Аверьяновой. Однако пока, в отличие от старшего брата, он не торопится вступать в брак.

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Тэги:

Анна ШульгинаАрсений ШульгинВалериядети звездЗвездные детиИосиф Пригожин
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«Люблю каждой клеточкой»: Валерия пророчит младшему сыну блистательное будущее
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