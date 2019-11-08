«Люблю каждой клеточкой»: Валерия пророчит младшему сыну блистательное будущее

Певица Валерия родила троих детей от композитора Александра Шульгина. Однако истинным отцом своих отпрысков исполнительница считает музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Ведь именно он растил их, относясь к ним как к собственным детям. 26-летняя Анна пошла по стопам звездной мамы, выбрав сцену. 25-летний Артемий этим летом сыграл тайную свадьбу, молодой человек уже давно живет самостоятельно.

А 8 ноября свой 21-й день рождения отпраздновал младший сын Валерии — Арсений Шульгин. Исполнительница лично обратилась к наследнику, не сдержав эмоций. По словам певицы, ее мальчик вырос очень глубоким, не по годам серьёзным, самостоятельным, добрым и невероятно умным юношей.

«Люблю тебя каждой своей клеточкой. Сенечка мой, если бы ты знал, как я радуюсь твоим сегодняшним успехам, горжусь тобой и верю в твое блистательное будущее», — добавила исполнительница.

Возлюбленная Иосифа Пригожина призвала именинника разумно тратить энергию молодости, направляя ее на творчество и свершение поставленных целей. Напомним, что Арсений Шульгин строит отношения с моделью Анной Аверьяновой. Однако пока, в отличие от старшего брата, он не торопится вступать в брак.