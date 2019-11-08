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Зашил рот: Киркоров перед новогодними огоньками сел на жесткую диету

Поп-король особое внимание уделяет своему питанию и тренировкам в спортзале.

Зашил рот: Киркоров перед новогодними огоньками сел на жесткую диету
Киркоров частый гость в спортзале/http://globallookpress.com/

Певец Филипп Киркоров заявил, что перед новогодними огоньками стал соблюдать диету, а также теперь его можно часто увидеть в спортзале. Как отметил музыкант, главный диетолог для себя – это он сам. Он прекрасно понимает, что ему можно, а что нельзя.

Филипп Киркоров. Фото
Киркоров активно занимается перед новым годом/http://globallookpress.com/

«Сейчас я на диете. Поэтому рассуждать на тему питания не хочу. А то еще сорвусь и поеду в ресторан, наемся вкусностей. А мне нельзя – впереди новогодние «огоньки». Надо держать себя в форме! Артист должен быть красивым!» — заявил поп-король.

Также бывшего супруга Примадонны Аллы Пугачёвой можно часто встретить в спортзале. Он ходит три раза в неделю в зал. Причем у него звездный тренер, который в свое время работал с Полиной Гагариной. Как сказал музыкант, тренировки не доставляют ему радости. От одного слова спорт у поп-короля портится настроение, но он прекрасно понимает, что без физической нагрузки просто не сможет поддерживать «рабочий» вес.

Как добавил Киркоров, тренеру приходится с ним нелегко. Из-за плотного графика, он посещает спортзал все время в разные дни. Специалисту приходится под него подстраиваться. Также он считает, что основной упор ему надо сделать на фитнес. Тогда можно будет в течение ближайших пятнадцати лет быть в прекрасной форме. Киркоров не собирается качать мышцы, как у Арнольда Шварценеггера. Как он сказал, железо он не поднимает и качка из себя делать не собирается, сообщает «Собеседник».

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Зашил рот: Киркоров перед новогодними огоньками сел на жесткую диету
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