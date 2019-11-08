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«Спасибо, хорошего эфира»: лже-террористы захватили студию украинской передачи

Шокированные зрители бросились прятаться под свои места.

«Спасибо, хорошего эфира»: лже-террористы захватили студию украинской передачи
Украинские террористы. Фото: КП/Бероева Нигина

На Украине вооруженные люди ворвались в студию во время прямого эфира одной из передач и напугали присутствующих. Произошло все во время съемок эфира на телеканале «Прямой». Во время обсуждения очередной животрепещущей темы из-за кулис выскочили сразу три человека, одетые в камуфляж. Лица их скрывали маски с прорезями. Практически сразу послышалась стрельба, из-за чего ведущий Мыкола Вересень упал на пол.

Зрители стали спешно прятаться под свои сидения. Один из бандитов как ошпаренный бегал по студии с криками: «Не снимай!». Чуть позже выяснилось, что все произошедшее – глупый розыгрыш. Обоих ведущих поставили рядом, а затем лже-боевики сделали с ними селфи.

«Спасибо, хорошего эфира. Дальше, дальше!» — скрылись, словно ураган, нарушители спокойствия.

Зрители розыгрыша не оценили. Шокированные люди долго не могли прийти в себя после пережитого. В СМИ же все произошедшее связали с прошедшими обысками владельца телеканала Владимира Макеенко – его обвиняют в соучастии Петру Порошенко по делу в отмывании денег, отмечает «Царьград».

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«Спасибо, хорошего эфира»: лже-террористы захватили студию украинской передачи
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