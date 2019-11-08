У Юлии Меньшовой появилась потенциальная невестка

Сын актрисы Юлии Меньшовой Андрей Гордин счастлив в отношениях с двадцатилетней студенткой актерского факультета ГИТИСа Светланой Бушуевой. Вместе с девушкой молодой человек уже полгода. Сейчас у них в самом разгаре так называемый конфетно-букетный период. Пара очень счастлива. Молодые, как говорят их друзья, буквально не отходят друг от друга ни на минуту.

Сейчас Андрей Гордин и его избранница много путешествуют. Несколько дней назад, к примеру, они вернулись из столицы Латвии Риги. Друзья пары рассказывают, что они познакомились через общих друзей. Оба – творческие натуры, что их и сблизило.

Светлана рассказывает, что в лице Андрея Гордина встретила именно того человека, с которым может без проблем обсудить свои насущные проблемы. По ее словам, мужчина знает, что ее нельзя оставлять одну. У него все прекрасно с чувством юмора, что очень нравится девушке. «Умеет подобрать нужные слова, чтобы успокоить и рассмешить. В жизни не бывает случайностей, но я рада, что нашла этого замечательного человека», — поделилась Светлана.

Ранее звездная мать Андрея Гордина Юлия Меньшова говорила, что очень дорожит связью со своими детьми, у которых нет от нее секретов. Скорее всего, Андрей Гордин уже познакомил девушку со своей мамой. Кстати, Меньшова часто путешествует с Гординым-младшим. Не исключено, что в такие поездки теперь они теперь будут брать с собой и Светлану, сообщает «СтарХит».