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Петра Чернышева поддержала одна из богатейших женщин России

Светлана Ермолова очень переживает, что творится в семье фигуриста.

Петра Чернышева поддержала одна из богатейших женщин России
Чернышева пришла поддержать Ермолова/http://globallookpress.com/

На страничке в группе поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк, которая продолжает борьбу с тяжелым заболеванием, в Instagram появилась фотография, на которой можно увидеть, как с фигуристом Петром Чернышевым общается известная российская бизнес-леди Светлана Ермолова.

«За поддержку и большое неравнодушное сердце, за оптимизм, дружбу, веру – спасибо наша дорогая Светлана Ермолова», — гласит подпись под фотографией.

Отметим, что Светлана Ермолова уже много лет дружит с фигуристкой Татьяной Навкой и Петром Чернышевым, которые в эти дни в «Мегаспорте» представляют спектакль на льду «Аленький цветочек». Как известно, все средства, собранные 10 ноября от продаж билетов на это шоу, пойдут на лечение людей, у которых онкологические заболевания.

Светлана Ермолова считается одной из богатейших и самых успешных женщин в России. Она вице-президент компании, которая занимается поставками рыбы и даров моря. Входит в список двадцати трех самых успешных и достойных женщин России по итогам 2017 года. Ранее Светлана Ермолова стала обладательницей почетного титула «Лучший руководитель в сфере ресторанного бизнеса». Сегодня она, как и вся страна, молится за здоровье звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Сейчас актриса проходит реабилитацию в одном из подмосковных медицинских центров на Рублевке.

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Петра Чернышева поддержала одна из богатейших женщин России
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