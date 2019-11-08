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Дмитрий Хоронько не ужился с первой и второй женой

Свое счастье он обрел только в третьем браке в отношениях с банковским работником.

Дмитрий Хоронько не ужился с первой и второй женой
Хоронько не ужился с первой и второй женой/http://globallookpress.com/

Продюсер и руководитель «Хоронько-оркестра» Дмитрий Хоронько в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказал о своих неудачных браках. В первом союзе его супругой была журналистка, а во втором артистка.

Дмитрий Хоронько. Фото
Хоронько развелся с первой и второй женой/http://globallookpress.com/

«Ну, журналистка – это как проститутка практически. Сами понимаете, что это за профессия. Потом была артистка. Она мне начала говорить, что теперь все ее друзья – мои друзья и наоборот. Произошло этакое пересечение интересов», — сказал он.

По словам Хоронько, свое счастье он нашел только в третьем браке. Причем его супруга работает в банковской сфере и их интересы не пересекаются. «Мы в 2012 году познакомились на митинге. Стали плотно общаться. Все быстро у нас произошло. Все нормально. Предыдущие жены не хотели детей, а третья оказалась полной им противоположностью. Так на свет появились наши двойняшки Марк и Лев. Предыдущие жены, видимо, ждали чего-то другого», — заметил он.

Кстати, сейчас Дмитрий Хоронько живет на границе Тульской и Московской областей в шикарном доме. Как он сказал, кругом его участка стоят вековые сосны, отчего он испытывает особенное наслаждение. При этом его дети ходят в детский сад в Москве. Себя же он скромно называет фрилансером.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваДмитрий Хоронько
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Дмитрий Хоронько не ужился с первой и второй женой
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